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Fatih Portakal'ı Trump sinirlendirdi

Trump'ın Türkiye'ye karşı savurduğu tehditler üzerine sinirlenen Fatih Portakal, canlı yayında sert açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 07.10.2019 - 19:54..
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Fatih Portakal'ı Trump sinirlendirdi

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlatacak.

Türkiye bu kararı almasından sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk olarak olumlu sinayaller verirken, son olarak yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye küstahça tehditler savurdu.

Trump'ın tehditleri ana haber bültenlerinin başlamasına eş olarak meydana geldi. Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Trump'ın bu açıklamalarına canlı yayında ateş püskürdü.

Portakal'dan Trump'a: Elinden geleni ardına koyma VİDEO


"BİZ BÜYÜK BİR DEVLETİZ"

Portakal Trump'ın küstah açıklamalarına şöyle yanıt verdi:

"Elinizden geleni ardınıza koymayın. Böyle ego patlaması yaşayan birine de bir şey söylemek lazım. Türkiye gibi bir ülkenin geçmişte nasıl imparatorluklar kurduğundan, şimdi Türkiye Cumhuriyetinin nasıl bugünlere geldiğinden haberi yok. Büyük devlet olabilirsiniz ama şimdi emperyalist bir devletsiniz ve biz de büyük bir devletiz.

Bu bölgenin en önemli devletiyiz. Millet olarak tek yumruk olduğumuzda da neler başardığımızı bu ülkenin insanları olarak geçmişte gösterdik. "

Fatih Portakal'ı Trump sinirlendirdi

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