Fatih Terim'den A Milli Futbol Takımı hakkında değerlendirme

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya geldi.

Milliler, ilk yarısını 2-1 önde bitirdiği müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar grubu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 4. sırada tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, grupta Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0'lık skorlarla kaybetti.

FATİH TERİM KAMERA KARŞISINDA

Millilerin, turnuvaya erken vedasının ardından Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kendi YouTube kanalında yayın yapan teknik direktör Fatih Terim, gruptan lider çıkan ABD’nin son 32 turunda B Grubu üçüncüsü Bosna Hersek ile eşleşmesinin kendilerini daha da üzdüğünü belirtti.

"DAHA DA HAYIFLANACAĞIZ"

Terim, şu ifadeleri kullandı:

“Gruptan çıkan ABD’nin direkt Bosna ile eşleşmesi de bizi daha nerelere kadar gideceğimizi de bize hatırlatıyor. O zaman daha çok üzülüyoruz tabii ki. Yani buradan çıksak, Brezilya’nın Japonya ile eşleştiği, Fas’ın Hollanda ile eşleştiği bir ortamda, buradan çıkanın Bosna ile eşleşmesi çok daha iyi ve mantıklı olduğunu düşünecek olursak daha da hayıflanacağız.”

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

Turnuvanın bitmesiyle birlikte Uluslar Ligi’nin başlayacağını hatırlatarak takımın toparlanması gerektiğini vurgulayan Terim, “Şu bir gerçek ki bu turnuva bitti, şimdi Uluslar Ligi başlıyor. Hemen en kısa sürede buranın fiziksel, ruhsal, zihinsel tedavisini herkes kendi içerisinde yapmalı ve başlayan liglerine dönerken bir yandan da Uluslar Ligi organizasyonuna kendimizi hazırlamalıyız. Tamam, kötü bitti. Yani daha doğrusu istediğimiz gibi olmadı diyelim ama şampiyonalar durmuyor, hayat devam ediyor.” ifadelerini kullandı.