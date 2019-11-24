Fatih'te emekli başkomiser kızını vurdu

Fatih Dülgeroğlu Sokak’ta, emekli başkomiser Kemal A., beraber yaşadığı ve bipolar bozukluğu olan kızı Nihal A.’yı (40) bilinmeyen bir sebeple tabancasıyla vurdu.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Kızını başından vuran baba Kemal A. polisi arayarak kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILMADI

Olayda ağır şekilde yaralanan Nihal A. ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Nihal A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KIZI 10 YAŞINDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Nihal A.’nın 10 yaşından itibaren rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü, yaklaşık 1 ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yattığı belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde silahıyla polislere teslim olan baba Kemal A. gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu.