Fatih'te fuhuş operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Fatih’te polis ekipleri, Nişanca Mahallesi'nde bir adresin “randevu evi” olarak kullanıldığı yönünde bilgi aldı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Ekipler, söz konusu adresi takibe alarak, adresten çıkan Adem Ö. ve Mehmet K. isimli kişileri durdurarak sorguladı. Ö. ve K., polise verdikleri ifadede adrese 200 TL karşılığında fuhuş amaçlı geldiklerini itiraf etti.

Adrese baskın düzenleyen polis, evde bulunan yabancı uyruklu Zeynep H. isimli kadını gözaltına aldı. Evde fuhuş amaçlı bulunduğunu itiraf eden Zeynep H., kendisine zorla fuhuş yaptıran kişinin evde bulunmadığını söyledi.

POLİSE 10 BİN TL RÜŞVET

Bu sırada polis baskınından habersiz olan adının Ebru olduğu öğrenilen kadın satıcısı, fuhuşa sürüklediği yabancı uyruklu kişiye telefon açtı. Telefon görüşmesi sırasında operasyonun haberini alan kadın, görevli memurlara 10 bin TL rüşvet teklifinde bulunarak gözaltındakilerin bırakılmasını talep etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis, çalışmaların devamında savcılıktan alınan talimatlar doğrultusunda “rüşvet” konusunun suçüstü yapılabilmesi amacıyla, Ebru adındaki kadın satıcısı ile telefonla görüşerek buluşma teklifinde bulundu.

Yedikule Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayii önünde görüşme ayarlanırken, görevli memurun yanına gelen ve kendisini Ebru isimli kadının gönderdiğini söyleyen Celal Y. isimli şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin, parayı kendisine Mehmet E. isimli kişinin verdiğini söylemesi üzerine, aynı mahallede bulunan bir taksi durağı yakınında Mehmet E. isimli şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

2 ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözlatına alınan Celal Y. ve Mehmet E. isimli şüpheliler, “Fuhşa Aracılık, Yer Temini ve Zorlama” ve ”Görevli Memura Rüşvet Verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Polis, yabancı uyruklu kadına zorla fuhuş yaptıran kişiler arasında yer alan ve polise rüşvet teklifinde bulunan Ebru adındaki kadın için, yakalama çalışmaları başlattı.