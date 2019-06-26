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Fatih'te bir kadın elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü

Tacikistan uyruklu bir kadın sabaha karşı kimliği belirsiz kişi yada kişilerce elleri ayakları bağlandıktan sonra başına poşet geçirilerek öldürüldü.

DHA | 26.06.2019 - 08:33..
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İstanbul'un Fatih ilçesinde gece saat 04:00 sıralarında isimleri öğrenilemeyen kadın ve erkek arkadaşı Tayyareci Orhan Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın en üst katında oturdukları daireye geldi.

EV ARKADAŞLARI BULDU

Zili çalmalarına rağmen ev arkadaşları kadının kapıyı açmaması üzerine kapıyı anahtarıyla açarak içeri girdi. İçeride ev arkadaşının hareketsiz yattığını gören kadın ve erkek arkadaşı, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda Tacikistan uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatih'te bir kadın elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından polis ekipleri de olayın meydana geldiği dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin ayrıca olayı haber veren kadına ve sevgilisine ise ulaşamadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kadının kafasına poşet geçirildiği, ayaklarının bağlı ve vücudunda da morluklar olduğunu tespit etti.

Fatih'te bir kadın elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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