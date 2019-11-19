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Fatih'te kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti

Fatih Vatan Caddesi’nde iddiaya göre alkollü sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki direği devirdi ardından takla atarak karşı şeride geçti.

İHA | 19.11.2019 - 01:30..
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İstanbul'un Fatih ilçesi Vatan Caddesi üzerinde Bayrampaşa istikametinden Aksaray istikametine giden Ahmetcan P, idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetinden çıktı.

DİREK VE AĞACI DEVİRİP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen ve kontrolden çıkan otomobil önce refüjdeki elektrik direği ve ağaçları devirdi ardından karşı şeride geçti. Rüfüjdeki bariyer, elektrik direği ve ağaçları parçaladıktan sonra yaklaşık yüz metre sürüklenen otomobil, karşı şeride geçerek durabildi. Aracın karşı şeritten herhangi bir araca çarpmaması faciayı önlerken, araçta bulunan Samet Ş. yara almadan atlatırken, sürücü Ahmetcan P. ve Mertcan K. ağır, Mustafa G. ise yaralandı.

Fatih'te kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALI

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim ederken, yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Ahmetcan P'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametine trafik yan yoldan sağlandı. Hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla kaldırıldı. Etrafa saçılan ağaç, elektrik direği ve bariyer parçaları ise belediyenin temizlik görevlileri tarafından temizlendi. Temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih'te kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti

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