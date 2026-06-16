Fatih'te tarihi ahşap binada yangın

Bugün saat 14.00 sıralarında, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak’ta bulunan iki katlı tarihi ahşap binada, yangın meydana geldi.

İddiaya göre, binanın çatısında devam eden tadilat ve bakım çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı bölümünden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve diğer ilgili ekiplere bildirdi.

VATANDAŞLAR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yangını fark eden çevre sakinleri, olası bir facianın önüne geçmek için binada bulunan kişileri hızla dışarı çıkardı.

Olay yerinde bulunan vatandaşlardan Efe Anagöl, çatıda sürdürülen çalışmalar sırasında yangının başladığını belirterek, dumanları fark ettiklerinde vakit kaybetmeden yetkililere haber verdiklerini söyledi.

Anagöl, yangının kısa sürede büyüdüğünü ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındığını ifade etti.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, tarihi yapıyı tamamen sarmadan alevlere müdahale etti.

Yoğun çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken ekipler, olası yeniden alevlenmelere karşı binada uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRDI

Mahalle sakinlerinden Süleyman Göz ise itfaiye ekiplerinin olay yerine kısa sürede ulaştığını ancak sokakta park halinde bulunan araçların müdahaleyi güçleştirdiğini söyledi.

Yangının, çatıda yapılan izolasyon çalışmaları sırasında çıkmış olabileceğini öne süren Göz, ekiplerin bölgeye zamanında geldiğini ancak dar sokak ve araç yoğunluğu nedeniyle binaya erişimde kısa süreli gecikme yaşandığını dile getirdi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.