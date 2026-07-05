Fatma Şahin: Hepimiz aynı gemideyiz

Şırnak'ta bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Hz. Nuh'u Anma Merasimi, renkli görüntülere sahne oldu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda 500 drone'un katılımıyla gerçekleştirilen ışık gösterisi büyük ilgi gördü.

Gökyüzünde oluşturulan Nuh'un Gemisi figürü ve çeşitli görseller, vatandaşlardan uzun süre alkış aldı.

500 DRONE GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Şırnak Valiliği ile Şırnak Belediyesi iş birliğinde organize edilen program kapsamında gerçekleştirilen drone gösterisi, gecenin en dikkat çeken bölümü oldu. Senkronize uçuş yapan 500 drone, Şırnak semalarında Nuh'un Gemisi başta olmak üzere çeşitli figürler oluşturarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Gösteriyi takip eden vatandaşlar, oluşan figürleri cep telefonlarıyla görüntüleyerek o anları ölümsüzleştirdi.

FATMA ŞAHİN: "HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ"

Programa katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgede huzur ortamının sağlanmasının kalkınmayı da beraberinde getirdiğini ifade ederek, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Şahin, konuşmasında Gazze'deki insani drama da dikkat çekerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Fatma Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyleydi:

"Dün gece Şırnak’ta Cudi Dağı semaları, Hz. Nuh tufanını ve gemisinin Cudi’ye oturuşunu anlatan kutlu hatırayla aydınlandı. Yükselen 500 dronun oluşturduğu görkemli gösteriyi bütün Şırnak, büyük bir coşku, heyecan ve kardeşlik ruhu içinde izledi, izledik…

Yüce Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “…Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi üzerine oturdu…” (Hud Suresi, 44). Bu ilahi hakikat, Cudi Dağı’nı sabrın, kurtuluşun, umudun ve yeniden dirilişin sembolü hâline getirmiştir.

Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ile birlikte Cudi Dağı’na çıkarak Hz. Nuh’u Anma Merasimi’ne katılacak, bu kutlu mirası birlik, kardeşlik ve ortak geleceğimiz adına hep birlikte yâd edeceğiz.

Bu anlamlı geceyi büyük bir emek ve vizyonla hayata geçiren Şırnak Valiliğimize ve Şırnak Belediyemize gönülden teşekkür ediyor, bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz, birlikte çok güzeliz, birlikte güçlü, büyük Türkiye’yiz!"

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hz. Nuh'u Anma Merasimi kapsamında düzenlenen etkinliklerin, Cudi Dağı Sefine bölgesinde gerçekleştirilecek programlarla devam edeceği belirtildi.