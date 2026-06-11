FBI'dan Çin uyarısı: Sahte iş tekliflriyle gizli bilgi toplanıyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin'e bağlı olduğu öne sürülen istihbarat ağlarının, hassas bilgi ve belgelere erişim imkânı bulunan kişilere yönelik faaliyetlerini artırdığına ilişkin dikkat çekici bir açıklama yayımladı. FBI, özellikle kamu kurumlarında görev yapan veya geçmişte kritik pozisyonlarda bulunmuş kişilerin internet üzerinden gelen cazip iş tekliflerine karşı temkinli davranmaları gerektiğini bildirdi.

Sosyal medya platformları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılan video mesajda, Çin istihbaratına bağlı unsurların profesyonel iş ağları ve kariyer platformları üzerinden hedef belirlediği, bu kişilere çeşitli iş ve danışmanlık teklifleri sunarak bilgi toplamaya çalıştığı iddia edildi.

HEDEFTE GÜVENLİK VE SAVUNMA ALANINDAKİ İSİMLER VAR

FBI'ın açıklamasına göre söz konusu faaliyetler yalnızca ABD ile sınırlı değil. ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın oluşturduğu "Five Eyes" (Beş Göz) istihbarat paylaşım ağına üye ülkelerde görev yapan askeri personel, devlet görevlileri, akademisyenler, gazeteciler ve savunma sanayii çalışanları da potansiyel hedefler arasında bulunuyor.

Yetkililer, özellikle görevleri gereği stratejik bilgilere erişebilen kişilerin seçildiğini ve bu kişilerin profesyonel geçmişlerinin detaylı şekilde incelendiğini belirtti.

SAHTE ŞİRKETLER VE DANIŞMANLIK TEKLİFLERİ

Açıklamada, Çin bağlantılı istihbarat unsurlarının çoğu zaman gerçek bir şirket görüntüsü vermeye çalıştığı ifade edildi. Bu kapsamda sahte danışmanlık firmaları, düşünce kuruluşları, araştırma merkezleri veya insan kaynakları şirketleri adı altında ilanlar yayımlandığı aktarıldı.

İlk aşamada masum görünen iş görüşmeleri ve bilgi alışverişlerinin zamanla daha hassas konulara yöneldiği belirtilirken, adaylardan kamuya açık olmayan bilgi ve değerlendirmeler talep edildiği kaydedildi.

UZUN VADELİ İLİŞKİLER KURULUYOR

FBI, bu tür operasyonların kısa süreli bilgi toplama girişimlerinden ibaret olmadığını vurguladı. Açıklamaya göre istihbarat unsurları, hedef kişilerle uzun vadeli ilişkiler geliştirerek güven oluşturmayı amaçlıyor. Bu süreç sonunda askeri, siyasi ve ekonomik değeri bulunan gizli veya ayrıcalıklı bilgilere erişim sağlanmaya çalışılıyor.

Uzmanlar, çevrim içi iş teklifleri yoluyla yürütülen bu tür faaliyetlerin son yıllarda daha karmaşık hale geldiğine ve dijital platformların istihbarat toplama faaliyetlerinde önemli araçlar olarak kullanılmaya başlandığına dikkat çekiyor.

"ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK TEHDİT"

FBI açıklamasında, söz konusu girişimlerin yalnızca bireyleri değil, ABD ve müttefik ülkelerin ulusal güvenlik çıkarlarını da hedef aldığı belirtildi. Kurum, devlet görevlileri ile kritik sektörlerde çalışan kişilere, kimliği belirsiz şirketlerden gelen teklifleri dikkatle incelemeleri, şüpheli temasları ilgili güvenlik birimlerine bildirmeleri ve hassas bilgileri paylaşmamaları çağrısında bulundu.