Felipe Augusto, Zenit'e transfer oluyor

Metehan Mimaroğlu, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Ernest Muçi ve Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Oleksandr Zubkov, Edin Visca ve Anthony Nwakaeme'nin ardından bordo-mavililerde bir veda daha gerçekleşiyor.

Karadeniz ekibinde geçen sezon transfer edilen Felipe Augusto, takıma para kazandırarak ayrılıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Felipe Augusto transferi için Zenit ile anlaşmaya vardı.

Rus ekibi, Augusto için 15 milyon euro ödeyecek.

Sözleşmede ayrıca 5 milyon euroluk bonus maddesi olacak.

40 MAÇTA 15 GOLÜ VAR

Trabzonspor'un Cercle Brugge'den 5 milyon euroya kadrosuna kattığı Felipe Augusto bir sezonda 40 maçta 15 gol attı.

15 milyon euro piyasa değeri bulunan 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası kazandı.