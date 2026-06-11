Felix Uduokhai, baba oldu

İki sezondur Beşiktaş'ın formasını giyen Felix Uduokhai'nin mutlu günü.

Siyah-beyazlıların, Alman savunma oyuncusu Felix Uduokhai, baba olma sevincini yaşadı.

Beşiktaş Kulübü, 28 yaşındaki stoper ve eşi Camilla Uduokhai'nini bir kız çocuğu olduğunu duyurdu.

"MUTLU BİR ÖMÜR DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulübün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Felix Uduokhai ve Camilla Uduokhai çiftinin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Felix ve Camilla çiftini tebrik eder, Adele Grace ismini verdikleri kızlarına sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.