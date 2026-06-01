Fenerbahçe, 6 voleybolcuyla yollarını ayırdı
Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe; Aslı Kalaç, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Bojana Milenkovic ve Dicle Nur Babat ile yollarını ayırdı. Agnieszka Korneluk ise voleybol kariyerini sonlandırdı
Sarı-lacivertli kulübün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Aslı Kalaç, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Bojana Milenkovic ve Dicle Nur Babat ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.
KORNELIUK EMEKLİ OLDU
Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Agnieszka Korneluk ise voleybol kariyerini sonlandırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)