Fenerbahçe, 6 voleybolcuyla yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 6 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "​​​​​​​Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Aslı Kalaç, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Bojana Milenkovic ve Dicle Nur Babat ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.

KORNELIUK EMEKLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Agnieszka Korneluk ise voleybol kariyerini sonlandırdı.