Fenerbahçe final serisinde Beşiktaş karşısında öne geçti
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek 1-0 öne geçti.
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini siyah-beyazlılar 20-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, devre arasına 33-30 önde girdi.
FENERBAHÇE SERİDE ÖNE GEÇTİ
İkinci yarıda skor avantajını koruyan Fenerbahçe, üçüncü çeyreğini 49-45 önde geçtiği müsabakayı 68-61 kazandı.
Fenerbahçe İstanbul, bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti.
İKİNCİ MAÇ BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDA
Üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ikinci maç, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 23 Haziran Salı günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)