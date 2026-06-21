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Fenerbahçe final serisinde Beşiktaş karşısında öne geçti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 68-61 yenerek 1-0 öne geçti.

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Fenerbahçe final serisinde Beşiktaş karşısında öne geçti
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini siyah-beyazlılar 20-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, devre arasına 33-30 önde girdi.

FENERBAHÇE SERİDE ÖNE GEÇTİ

İkinci yarıda skor avantajını koruyan Fenerbahçe, üçüncü çeyreğini 49-45 önde geçtiği müsabakayı 68-61 kazandı.

Fenerbahçe İstanbul, bu galibiyetle seride 1-0 öne geçti.

İKİNCİ MAÇ BEŞİKTAŞ'IN SAHASINDA

Üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ikinci maç, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde 23 Haziran Salı günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)