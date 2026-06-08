Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'ndan iki transfer
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Brenda Castillo ve Sinead Jack-Kısal'ı transfer ettiğini duyurdu.
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, libero Brenda Castillo ve orta oyuncu Sinead Jack-Kısal'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, iki transferi de kulübün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıkladı.
SON TAKIMLARI
Milli voleybolcu Sinead Jack-Kısal, geçen sezonu Eczacıbaşı'nda, Dominikli Brenda Castillo ise Savino Del Bene'de tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)