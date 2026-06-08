Fenerbahçe, Matthew John Anderson'u kadrosuna kattı
Efeler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 39 yaşındaki voleybolcu Matthew John Anderson'u transfer etti.
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Matthew John Anderson'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Matthew John Anderson." denildi.
ZİRAAT BANKKART FORMASINI GİYDİ
39 yaşındaki voleybolcu, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Ziraat Bankkart formasını giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)