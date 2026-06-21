Fenerbahçe, sahaya iniyor

Fenerbahçe'de futbol A takımı teknik direktörlüğüne İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından takım da yeni sezon için top başı yapacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçları öncesi iki kamp dönemi geçirecek.

Yarın ve 23 Haziran tarihlerinde oyuncuların sağlık kontrolleri yapılacak.

KAMP 24 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24-30 Haziran tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk kampını gerçekleştirecek.

AVUSTURYA'YA GİDİLECEK

Daha sonra İstanbul'a dönecek olan sarı-lacivertliler, buradaki hazırlıkların ardından 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapacağı kamp için Avusturya'ya gidecek.

Fenerbahçe, LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak.

İLK RESMİ MAÇ GORNIK ZABRZE'YE KARŞI

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ilk resmi maçına 21 veya 22 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Gornik Zabrze karşısında çıkacak.