Fenerbahçe, Vedat Muriç'i İstanbul'a getiriyor

Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinde mutlu sona ulaştı.

Kosovalı golcü, sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geliyor.

İSTANBUL'A GELECEK

Ultima Hora'nın aktardığına göre; Vedat Muriqi, önümüzdeki saatlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

Herhangi bir sorun yaşanmaması halinde oyuncunun 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

15.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, bu transfer için Mallorca kulübüne 15 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve bir sezon sarı-lacivertli ekipte yer almıştı.

Bu süreçte 36 maçta görev alan Kosovalı forvet 17 gol atıp 7 asist üretmişti.

Sarı-lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcuyu Rizespor'dan 5.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satın almış, 21 milyon euroya Lazio'ya satmıştı.

TARAFTARLARDAN HAZIRLIK

Fenerbahçe taraftarlarının, Vedat Muriqi'yi havalimanında karşılamak için hazırlık yaptığı da belirtiliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı futbolcu, bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 37 maçta 23 gol ve 1 asistle mücadele etti.