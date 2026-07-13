Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ardından 2 gruba ayrılan futbolcularımız 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.