Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık yapılan idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ardından 2 gruba ayrılan futbolcularımız 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)