Aziz Yıldırım, futbolcularla toplantı yaptı
Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, futbolcularla dün akşam ve bugün öğle saatlerinde toplantı gerçekleştirdi.
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Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri, Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.
Sarı-lacivertli futbol A takımının yeni sezon ilk etap çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kampı dün başkan Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetici Özgür Peker ziyaret etmişti.
Başkan Yıldırım daha sonra geç saatlerde oyuncular ve teknik heyetle toplantı gerçekleştirmişti.
BİR TOPLANTI DAHA YAPILDI
Fenerbahçe'de öğle saatlerinde düzenlenen yemeğe ise yönetim kurulunda yer alan birçok isim eşlik etti.
Yemekten önce Yıldırım, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla yeniden toplantı yaptı.
TESİSLERİ GEZDİLER
Öte yandan yöneticilerden Mehmet Aydın, Savaş Adalet, Fatih Öztürk, Ömer Onan ve Batuhan Özdemir, yemeğin ardından tesisleri gezdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)