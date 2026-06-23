Fenerbahçe'de Khem Birch ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda, Kanadalı oyuncu Khem Birch ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonundan bu yana sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki pivota katkıları için teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

KAZANDIĞI KUPALAR

Khem Birch, Fenerbahçe'de birer kez Avrupa Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, ikişer defa da Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.