Fenerbahçe'nin rakibi oldular! Galatasaray'ı yenen Beşiktaş finalde
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı deplasmanda 95-93 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi.
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Tekerlekli Basketbol Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında, Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 44-39'luk üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci devre, 81-81'lik eşitlikle bitti ve maç uzatmaya gitti.
BEŞİKTAŞ'IN FİNALDE RAKİBİ FENERBAHÇE
Uzatma periyodu sonunda sahadan 95-93 galip ayrılan siyah-beyazlılar, seride durumu 2-0 yaparak finale yükselen ikinci takım oldu.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig play-off final serisi, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)