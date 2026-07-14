Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, sarı lacivertli formayı giydi

Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerin, Marsilya forması giyen İngiliz yıldızla anlaşmaya vardığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United, Mason Greenwood'u geri alma opsiyonunu kullanmayacağını Marsilya'ya iletti.

OĞUZ ÇETİN VE CİHAN KAMER MARSİLYA'DA

Sarı-lacivertli kulübün, resmi imza için son adımları atması bekleniyor.

Bu doğrultuda Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Mason Greenwood transferini sonuçlandırmak üzere Marsilya'ya gitti.

Sarı-lacivertli yöneticiler, Fransız kulübüyle son görüşmeleri gerçekleştirdi.

İSTANBUL'A GELMEK İÇİN ÖZEL UÇAĞA BİNDİ

Greenwood, sarı-lacivertli yöneticiler Cihan Kamer ve Oğuz Çetin ile birlikte Manchester'dan kalkan özel uçağa bindi.

Yıldız futbolcunun resmi sözleşmeye imza atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye doğru harekete geçtiği bildirildi.

FENERBAHÇE FORMASINI GİYDİ

Öte yandan sarı lacivertli taraftarların merakla beklediği görüntü de paylaşıldı.

Fenerbahçe formasını giyen, Greenwood taraftarlara mesaj gönderdi.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

24 yaşındaki İngiliz futbolcu mesajında "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum.

Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" ifadelerini kullandı.