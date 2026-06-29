Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha: Vedat Muriqi...
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, antrenman esnasında adalesinde ağrı hissetti ve sedyeyle sahayı terk etti. Ayrıca sarı-lacivertli ekipte Anderson Talisca da pazar günü yapılan antrenmanda sakatlanmış ve tedavi sürecine alınmıştı.
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor...
Topuk Yaylası'nda başlayan kampta sakatlık şoku yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, deneyimli futbolcu antrenman esnasında adalesinde ağrı hissetti.
SAHAYI SEDYEYLE TERK ETTİ
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muriqi, tedbir amacıyla sedyeyle sahayı terk etti.
Sarı-lacivertli oyuncunun kesin durumu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.
Vedat Muriqi'nin yaşadığı sakatlığın boyutunun belirlenmesi için MR görüntülemesine alınacağı öğrenildi.
TALISCA DA SAKATLANDI
Öte yandan Fenerbahçe'de son iki günde yaşanan sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor.
Anderson Talisca da pazar günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanmış ve çalışmayı tamamlayamamıştı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi