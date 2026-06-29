Ferrari Amalfi Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, lüks ve yüksek performansı bir araya getiren yepyeni modeli Amalfi'yi Türkiye pazarında yollara çıkardı.

Tofaş bünyesinde faaliyet gösteren FerMas Oto tarafından temsil edilen markanın ön sipariş veren müşterileri, yeni araçlarını teslim almaya başladı.

TASARIMDA MODERN VE SPORTİF ÇİZGİLER

Ferrari Roma'nın yerini alan ön-ortadan V8 motorlu yeni 2+ coupé Amalfi, markanın estetik standartlarını minimalist ve geometrik çizgilerle yeniden yorumluyor.

Aracın lansman rengi olan Verde Costiera isimli parlak turkuaz yeşili, modelin dinamik ve canlı görünümünü daha da ön plana çıkarıyor.

640 BEYGİRLİK ÜSTÜN PERFORMANS

Amalfi'nin kalbinde, yeni turbo kalibrasyonlarına sahip 640 beygir güç üreten çift turbolu evrimsel bir V8 motor görev yapıyor.

Sekiz ileri çift kavramalı şanzımanla desteklenen bu motor, aracın 0'dan 100 kilometre hıza sadece 3,3 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Yüksek performanslı bu süper spor otomobil, 0'dan 200 kilometre hıza ise yalnızca 9 saniye gibi iddialı bir sürede çıkıyor.

Arka bölümde konumlandırılan entegre aktif spoyler, yüksek hızlarda aracın dengesini önemli ölçüde artırıyor.

Sürüş dinamiklerinde önemli bir evrimi temsil eden araç, tüm zeminlerde optimum performans sağlayan ABS Evo sistemi ve yeni nesil ADAS güvenlik asistanlarıyla donatıldı.

İç mekanda ise fiziksel düğmelere sahip yeni direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve 10.25 inçlik merkezi ekran sürücülere üst düzey bir teknolojik deneyim sunuyor.

FERRARI AMALFI TÜRKİYE FİYATI

Türkiye’de 18 Aralık 2025’te ön siparişe açılan ve şimdi teslimatlarına başlanan otomobilin fiyatı 45 milyon TL'den başlıyor.