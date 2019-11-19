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FETÖ finansçısı 56 kişi yakalandı

FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 56'sı gözaltına alındı.

AA | 19.11.2019 - 16:16..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 19 ilde yürütülen operasyonda, 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı alınan 79 kişiden, 56'sı yakalanarak gözaltına alındı.

SAVCILIK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 19 ilde düzenlenen operasyon neticesinde; örgütün finans yapılanmasında eylemleri tespit edilen 79 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verilmiş ve 56 şüpheli yakalanmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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