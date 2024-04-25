Mesut komiser döndü! Şevket Çoruh'tan sürpriz hamle, Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanında… Korkma Ben Yanındayım dizisiyle ekranlara dönen Şevket Çoruh dizinin final kararıyla birlikte sürpriz bir hamle yaptı. Şevket Çoruh'un, Arka Sokaklar'a döndüğü müjdesi fragmanda verildi. İşte detaylar…

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ensonhaber.com

Arka Sokaklar’ın 18. Sezonu başlamadan önce Şevket Çoruh’a teklif götürülmüş ancak başarılı oyuncu yeni bir dizi ile ekranlara dönme kararı almıştı.

Günay Karacaoğlu ile başrolleri paylaştığı Korkma Ben Yanındayım dizisi ile ekranlara dönen Şevket Çoruh dizinin 7. Bölümde final kararı almasıyla birlikte hayranlarını sevindirecek bir sürpriz yaptı.

2006 ve 2022 yılları arasında 17 sezon boyunca dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un diziye dönme ihtimali düşük bulunurken 18 sezondur devam eden dizi büyük müjdeyi 672. bölüm fragmanıyla verdi.

Fragmanda görüntülendi!

Arka Sokaklar yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mesut Komiserin yaşıyor olabileceği ihtimali konuşulurken Şevket Çoruh'un fragmanda görülmesi sevenlerini şaşırttı.

Fragmanı izleyen sosyal medya kullanıcılarından bazıları, "Allahım goooooooooool geldi baba geldi", "Gözümde canlanır koskoca mazi", "Şimdi izlenir işte" ve "Ben Garip'in hissedip dışarı fırladığı yerde kahroldum" gibi yorumlarda bulundu.