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FETÖ sanığına çifte hapis cezası

FETÖ kapsamında yargılanan eski Cumhuriyet Savcısı Bayram Hamurcu 7 yıl 3 ay 15 gün, eşi eski hakim Betül Hamurcu 7 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

AA | 30.04.2019 - 18:52..
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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski Cmhuriyet Savcısı Bayram Hamurcu'ya 7 yıl 3 ay 15 gün, eşi eski hakim Betül Hamurcu'ya 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

AVUKATLARI KATILDI

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Bayram ve Betül Hamurcu ile avukatları katıldı.

7 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİLER

İddia makamı, sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan Bayram Hamurcu'yu 7 yıl 3 ay 15 gün, Betül Hamurcu'yu 7 yıl 1 ay hapse mahkum etti.

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