FETÖ şüphelileri hakim karşısına çıktı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmalar çerçevesinde, 7 Mayıs’ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan 7’si muvazzaf, 5’i ihraç, 1’i emekli 13 astsubay ile 1 öğretim görevlisi Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 6’sı savcılıktaki sorguları akabinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8’i mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı. 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.