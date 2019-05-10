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FETÖ şüphelileri hakim karşısına çıktı

Örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 7’si muvazzaf, 13 astsubay ile bir öğretim görevlisi yargı önünde.

İHA | 10.05.2019 - 19:23..
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FETÖ şüphelileri hakim karşısına çıktı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik devam eden soruşturmalar çerçevesinde, 7 Mayıs’ta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan 7’si muvazzaf, 5’i ihraç, 1’i emekli 13 astsubay ile 1 öğretim görevlisi Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 6’sı savcılıktaki sorguları akabinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8’i mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklandı. 6 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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