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FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle astsubaylıktan ihraç edilen Yaşar D., uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 28.01.2020 - 12:10..
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Kahramanmaraş'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaşar D. isimli şahsı şüphe üzerine takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yaşar D., Uğur P.'ye 50 lira karşılığında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Üst aramasına uyuşturucu madde de çıkan Yaşar D., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyette yapılan araştırmada Yaşar D.'nin Denizli'de astsubay olarak görev yaparken, 2 yıl önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan işlem yapıldığı, aynı yıl da meslekten ihraç edildiği belirlendi.

Gaziantep'ten temin ettiği uyuşturucuları Kahramanmaraş'ta sokak aralarında sattığı belirlenen Yaşar D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

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