Muğla'da paraşütle atlayan Rus pilot, pisti kaçırınca yaralandı

İHA
Rus asıllı pilot, Muğla'nın Fethiye ilçesinedeki Babadağ paraşüt atlama pistinin 1200 pistinden atlayış gerçekleştirdi. Single atlayış gerçekleştiren kadın Rus pilot, atlayışın hemen ardından pistin 30 metre altına düştü.
Yaralı kadının durumu iyi
Bölgeye UMKE ekipleri sevk edilerek, yaralı kadın Rus pilot bulunduğu alandan sedye ile taşınarak Fethiye’deki esnaf hastanesine sevk edildi. Rus kadın pilotun sağ bacağında şişlik olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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