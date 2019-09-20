FETÖ'den yargılanan albay, sapığı sayesinde beraat etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Albay Mustafa Ünlüer, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında 15 Mayıs 2018'de gözaltına alındı.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN DAVA AÇILDI

Ünlüer'e, kullandığı cep telefonunun 7 ankesör-ücretli sabit telefonla (büfelerde yer alan telefon) irtibatı olduğu gerekçesiyle FETÖ üyeliği suçundan Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak iddianamede albayın; Bank Asya, ByLock, FETÖ yöneticileri ve FETÖ okulları-dernekleriyle irtibatının bulunmadığı belirtildi.

KADIN SİVİL MEMUR 46 KEZ ARADI

Albay Mustafa Ünlüer, mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi; "2012 yılında Ankara'ya tayin oldum. Daha öncesinde Karadeniz Ereğli'de çalışırken Lütfiye B. adındaki sivil memurla tanışıklığımız oldu. Bu ankesörlü telefonlar hep onun aramaları. Yani beni cep telefonundan arayarak görüşmek istiyordu. Ben de konuşmak istemiyordum. Cep telefonunu engelliyordum. Engellediğim zaman farklı bir numaradan işte büfe telefonu olur, ankesörlü telefon olur oradan arıyordu. O numarayı da engelliyordum. Bu sefer yandaki ankesöre geçiyordu, oradan arıyordu. Yani konuşması bitmiyordu. 7 farklı ankesörden beni 46 kez aradı.

Aramalar mahrem imamların arama şekillerine benzemiyor. Dosyamdaki bütün ankesörlü aramalann hepsi bu Lütfiye B.'nin yaptığı aramalardır. Eşim öğretmen, kızım bu sene üniversiteye başladı. Beraatimi talep ediyorum."

ARAYAN SİVİL MEMUR DA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Mahkemede tanık olarak ifade veren Lütfiye B., şunları anlattı: “Ankara'ya geldikten sonra sanıkla görüşebilmek amacıyla Kızılay Kumrular Sokak'ta bulunan ankesörlü telefon hattından sanığı çeşitli tarihlerde birkaç kez aradığım, sanığın telefonu mesgul çaldığı zaman kendisine ulaşabilmek amacıyla peşi sıra birden fazla aradığım da doğrudur."

BERAAT ETTİ

15 Mayıs 2018'de gözaltına alınan, 25 Mayıs 2018'de tutuklanan ve 14 Kasım 2018'de tahliye edilen Albay Ünlüer'in gerekçeli beraat kararında şu ifadeler yer aldı: "Lütfiye B.'nin sanığın kullandığı hattı defalarca ankesörlü ve büfe telefonlarindan aradığını kabul ettiği, sanıktan ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinden FETÖ/PDY kapsamında suç unsuru olabilecek herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir. Sanığın ankesörlü hatlardan aradığı zaman dilimlerinden başkaca asker şahısların aranmadığı, sanığın ankesörlü hatlardan aranma zamanının 10 dakika önce sonrasında ardışık olacak şekilde herhangi bir askeri personelin aranmadığı anlaşılmıştır. Sanığın örgüt üyesi olarak kabul edilmesi ne yasal olanak bulunmadığın dan atılı suçtan beraatına karar verildi."

TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

Öte yandan mahkemede Albay Mustafa Ünlüer'e, maddi ve manevi zararların giderilmesi konusunda tazminat davası açma hakkı bulunduğu hatırlatıldı. Mahkeme, sanığın avukatlık ücretinin de Hazine'den alınarak kendisine verilmesini de kararlaştırdı.



