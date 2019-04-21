FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da açılan bir davada "örgüt üyesi olmak" suçundan yargılanan E.Ç'nin, el konulan dijitallerin incelenmesi sonucunda, FETÖ'nün hazırladığı dijital evlilik kataloğu bulundu.

FETÖ'NÜN DİJİTAL EVLENDİRME PLATFORMU

Daha önce örgüt mensuplarının katalogla evlendirildikleri, bunun için örgütün kendi içinde hiyerarşik bir yapının kurulduğu soruşturmalar sonucunda ortaya çıkmıştı. Bulunan belge ile örgütün katalog evlendirme faaliyetini dijitale döktüğü ve bunu da filtreleme şeklinde yaptıkları tespit edildi.

Dosyanın içerisindeki tüm belgeler tek tek incelenerek bilirkişi raporunda hem görsel hem yazılı olarak yer verildi.

KİŞİSEL BİLGİLER FİLTRESİ

Dijital katalogta, evlenecek örgüt mensubunun kişisel bilgileri, örgütle irtibat bilgileri ve görevi, boy-kilo, ten rengi, mesleği, eğitim durumu, karakteri, ailesinin durumu, kaç yıldır örgüt içerisinde yer aldığı, karşı tarafta olmasını beklediği özellikler (açık görüşlü, asabi, gelenekçi, kibar, girişken, maceracı, sosyal, bakımlı...), başından geçen söz-nişan-evlilik durumu şeklinde filtreleme yapıldığı ortaya çıktı.

6 SEÇİM ARASINDAN EŞLEŞİYORLAR

Yine dijital katalogta dikkat çeken filitrelemelerden bazılarında, evlenecek kişinin tercih ettiği meslekler grubunda ''silah kullanılan meslekler'' yazdığı, yine eş seçiminde, ''dindarlık, fiziki görünüm, huy güzelliği, maddi durum, eğitim-kariyer, örgütsel irtibatı'' şeklinde 6 seçim yer aldığı, bunları da numaralandırılarak seçtikleri görüldü.

DİJİTAL KATALOG SORUMLUSU DA VAR

Dijital katalogta filtreleme haricinde, ''Eşiniz ile ilgili formda yer almayıp belirtmek istedikleriniz nelerdir?'' başlıklı yazı alanı da yer alıyor. Dijital belgeyi dolduran örgüt mensubunun vesikalık ve boydan fotoğrafları da bulunuyor.

Örgüt mensupları doldurdukları bu bilgileri, kendisinden sorumlu izdivaç sorumlusuna ilettiği, akabinde tüm bunların tek bir programda toplandığı tespit edildi.