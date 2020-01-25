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FETÖ'nün sözde Malezya imamı olan iki kişi yakalandı

FETÖ'nün 2011-2013 yılları arasında sözde "Malezya imamı" olan Ahmet K. ile eşi, Konya'da saklandıkları evde gözaltına alındı.

AA | 25.01.2020 - 10:29..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, örgütün 2011-2013 yıllarında sözde "Malezya ülke imamı" olan Ahmet K. ile eşi Betül K'nin saklandığı evi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda Ahmet K. ve eşi gözaltına alındı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ahmet K'nin, örgütün sözde "Malezya ülke imamlığı"ndan önce Hindistan, Singapur, Tayland ve Filipinler'de de sözde "ülke imamlığı" yaptığı, zanlı ve eşi hakkında Gaziantep 5. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

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