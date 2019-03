Fiat, Concept Centoventi konsepti otomobiliyle Cenevre'de

Avrupa’nın ve dünyanın en önemli otomobil fuarlarından birisi olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda Fiat sürpriz bir konsept otomobili gün yüzüne çıkararak tüm dikkatleri tekrar üzerine çekti. Geleceğe yön veren özellikleriyle öne çıkan Fiat Concept Centoventi konsept otomobili, elektrikli mobilite çözümleri konusunda çığır açan yeniliklere imza atıyor.

Markanın köklü geçmişinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil eden konsept, geçmiş yılların yansıması olarak İtalyancada ‘yüz yirmi’ anlamına gelen Centoventi adını taşıyor. Marka, Fiat 500 modeliyle endüstriyel ve kültürel bir devrime yol açtığı 1950’lerde olduğu gibi elektrikli çözümlere geçiş sürecinde olan otomobil dünyasına modülerlik konusunda devrim yaratan tasarım özellikleriyle yeni bir yaklaşım getiriyor.

SINIRLARI AŞAN OTOMOBİL

Fiat Concept Centoventi, satın alma aşamasında herhangi bir özelleştirme kısıtlaması olmaksızın, müşterinin zevkine ve ihtiyacına göre kişiselleştirmeye ve renklendirmeye hazır “boş bir tuval” olarak nitelendiriliyor.

Otomobilin, üretim sürecini basitleştirmek için sadece tek tip olarak ve tek renk ile üretilmesi planlanıyor. Fakat son kullanıcı, ‘4U’ programını kullanarak 4 farklı tavan tipi, 4 farklı tampon, 4 farklı jant ve 4 farklı dış kaplama seçenekleriyle otomobili kişiselleştirebiliyor. Otomobil modern cihazlar gibi; dış gövde renkleri, iç mekân mimarisi, çıkarılabilir ve eklenebilir tavan yapısı ile bilgi-eğlence sistemi de dahil tamamen özgün bir şekilde yapılandırılabiliyor. Üstelik buna batarya çözümleri de dahil ediliyor ve kolaylıkla konsepte ekstra pil yerleştirilebiliyor.

Konsept otomobili özel kılan en önemli özelliklerden biri de sürekli olarak güncellenebilmesi oluyor. Fiat Centoventi kullanıcısı, markanın yeni versiyon, özel seri veya makyaj gibi güncellemelerini beklemesi gerekmiyor. Kullanıcının talep etmesi halinde istediği zaman arzu ettiği değişikliği yaparak otomobilini güncelleyebiliyor. Uygulama son derece hızlı ve düşük maliyetli yapısıyla dikkat çekerken, toplamda 120 aksesuardan oluşan çözüm paketiyle gerçekten de devrim niteliğinde bir iş modeli ortaya çıkarıyor.

'AZ DAHA ÇOKTUR' FELSEFESİ

Dolayısıyla Fiat Concept Centoventi, markanın işlevsel ruhunu somutlaştırırken, aynı zamanda 120 yıllık köklü geçmişten elde edilen bilgi birikimi ve deneyimi geleceğe taşıyor ve bunu yaparken de 1980’lerin Panda’sına gönderme yapan bazı tasarım öğelerini modern bir şekilde ele alarak benzersiz bir tasarım ruhu ortaya koyuyor. İtalyan tasarımından ilham alınan Fiat Concept Centoventi, Fiat’ın “az daha çoktur” felsefesini yansıtıyor.

Bu, gereksiz olandan arınarak araç içinde daha fazla yaşama alanı oluşturma (More You), çevreye ve topluma karşı daha duyarlı olma (More Care) ve değer ve görünüm olarak markanın DNA’sına sadık kalma (More Fiat) olmak üzere üç temel kavramın harmanlanması anlamına geliyor.

YENİLİKÇİ TAVAN ÇÖZÜMLERİ

Üstü açık otomobil sürme keyfi vaat eden Fiat Centoventi üstü açık olarak yollara çıkıyor ve tabii ki istendiğinde üstü kapanabiliyor. Fiat Centoventi’de; iki renkli polikarbon tavan, kanvas tente tavan, entegre bagaj kutusu ve yenilikçi bir güneş paneline sahip tavan olmak üzere birçok farklı seçenek sunuluyor.

Söz konusu güneş panelinin ürettiği enerji ile park halinde aracın içi serinletiliyor ve arka kısımdaki yenilikçi dijital ekranı enerji ile besliyor. Araç hareket halindeyken ‘Fiat’ logosunu gösteren bu ekran aracın durmasıyla sürücünün ‘messenger’ kodunu etkinleştirmesi halinde bir sosyal medya panosuna dönüşüyor.

500 KM'YE VARAN SÜRÜŞ MENZİLİ

Kişiselleştirme Fiat Concept Centoventi’nin modüler batarya kitinde de devam ediyor. Araç standart olarak 100 km menzile imkân tanıyan bataryalarla donatılıyor. Daha uzun menzil gereksinimlerinde araç zeminine monte edilen ve her biri ilave 100 km menzil sağlayan üç adet daha batarya kiralanabiliyor veya satın alınabiliyor. Sürgülü bir kızak sistemi batarya kitlerinin hızlı ve kolay montajına imkân tanıyor. Ayrıca koltuğun altına da, kullanıcı tarafından sökülüp evde şarj edilebilen bir batarya daha monte edilebiliyor. Bu batarya ile birlikte elektrikli menzil 500 km’ye kadar çıkabiliyor.

Bataryaların konumu ve montaj şekilleri aracın ağırlık dağılımını optimize etmek ve ağırlık merkezini düşürmek üzere tasarlanmış durumda ki bu da sürüş dinamiklerine katkı sağlıyor. Ön camın altında bulunan çoklu şarj yuvası merkezi konumuyla aracın her iki yanından erişimi kolaylaştırıyor. Başka araçları şarj etmek gibi enerji paylaşımı için de kullanılabilen sistem, entegre kablo makarasıyla bagajda bir kablo taşıma gereksinimini ortadan kaldırıyor.