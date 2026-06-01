Okyanusun 1773 metre altından çıktı ama kimse dokunamadı

Bilim insanları okyanus bilim dünyasında büyük heyecan yaratan bir keşfe imza attı.

Galapagos Adaları takımadalarının kuzey kesiminde yer alan Darwin Adası açıklarında yürütülen araştırmalarda, daha önce literatürde yer almayan yeni bir ahtapot türü tespit edildi.

Sıra dışı masmavi rengi ve minik boyutuyla dikkat çeken bu deniz canlısı, okyanus tabanındaki gizemli yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.

İSİM VERİLDİ

Field Doğa Tarihi Müzesi laboratuvarlarında tamamlanan taksonomik çalışmaların ardından, bu yeni ahtapot türü bilim dünyası adına resmi olarak isimlendirildi.

Uzmanlar, Galapagos'un derin sularına atıfta bulunarak canlıya Microeledone galapagensis adını verdi.

X IŞINLARIYLA İNCELENDİ

Canlıyı Chicago laboratuvarına taşımak da kolay olmadı.

Galápagos'un biyolojik çeşitliliğini korumaya yönelik katı yasal prosedürler nedeniyle resmi ihracat izinleri uzun bir bekleme sürecinin ardından çıkabildi.

Laboratuvara ulaşan bu golf topu büyüklüğündeki canlı, ekibe yeni bir sorun çıkardı. Dünyada bilinen tek örnek olan bu ahtapotu geleneksel yöntemlerle incelemek, telafisi güç hasarlara yol açabilirdi.

Ekip, biyoloji araştırmalarında ender başvurulan mikro bilgisayarlı tomografi (BT) yöntemine karar verdi.

Bonn Üniversitesi'nden araştırmacıların da dahil olduğu çalışmada, canlının yumuşak dokularına ve iç organlarına hiç dokunulmadan üç boyutlu ayrıntılı bir anatomik model elde edildi.