FIFA, İngiliz futbolcu Quansah'ı 2 maçtan men etti
FIFA, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Meksika ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Jarell Quansah'a 2 maç men cezası verdi
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İngiltere'nin FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda 3-2 kazanarak çeyrek finale çıktığı Meksika mücadelesinin 54. dakikasında Meksikalı futbolcu Jesus Gallardo'ya kontrolsüz müdahalede bulunan Jarell Quansah, ülkesinin Norveç ile oynayacağı çeyrek ve çıkması halinde yarı final maçlarında kadrodaki yerini alamayacak.
Bayer Leverkusen forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, sakatlanan Reece James'in yerine ilk 11'de sahaya çıkmıştı.
ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİ PAZAR GÜNÜ
İngiltere ile Norveç arasındaki çeyrek final mücadelesi 12 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)