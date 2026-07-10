Miçotakis, Türkiye'ye F-35 satışı haberlerine ilişkin Yunan medyasını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjındaki açıklamalarında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının tedarikine yeşil ışık yakması İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in tepkilerine neden olmuştu.

The Economist dergisinin Atina'da Yunan hükümeti ile ortak şekilde düzenlediği yıllık Yuvarlak Masa Toplantısı panelinde NATO Zirvesi'nde Yunanistan açısından tek olumsuz başlığın Türkiye'ye F-35 tedarik meselesi olduğuna ilişkin bir soru alan Miçotakis, "Bence, Yunanistan'daki kamuoyu tartışmasını sadece Yunanistan-Türkiye ilişkileri ile ilgili meselelere indirgersek zirvede alınan kararların önemine haksızlık etmiş oluruz" ifadesini kullandı.

"OLDUKÇA DAR BİR BAKIŞ AÇISI BENİMSİYORUZ"

Konuşmasında Yunan medyasını Türkiye'nin F-35 savaş tedarikine ilişkin haberleri abartmakla suçlayan Miçotakis, "Türkiye ile konuşmamız gereken meseleler olduğunda bunları kendi aramızda konuşuruz. Yunanistan'da bu geniş çaplı meseleler karşısında oldukça dar bir bakış açısı benimsiyoruz. Zirveden çıkan en önemli mesaj, Avrupa'nın savunmaya daha fazla kaynak ayırıyor olmasıdır" şeklinde konuştu.

Miçotakis, "Buna kısaca değinmiştim ama Yunan medyasının bir bölümünün bu meseleleri büyük ölçüde abartarak ve karşı karşıya olduğumuz karmaşık dinamikleri kavramadan aktarmasına her zaman şaşırıyorum. Bu konuyu burada bırakalım. Ekleyecek başka bir şeyim yok" dedi.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Türkiye ile göç konusunda iş birliğinden de övgüyle bahseden Miçotakis, düzensiz göçmen sayısının azalmasını Türkiye ile iş birliğine borçlu olduklarını söyledi.

Miçotakis, "Ege Denizi'nin doğusundaki adalarda düzensiz göçmenlerden çok hızlandırılmış vize uygulamasıyla adaları ziyaret eden binlerce Türk turist görüyoruz. Bunu başarabildik çünkü Türkiye ile iş birliği yaptık" ifadelerini kullandı.