Venezuela'da depremlerde ölenlerin sayısı 3 bin 899'a çıktı

Venezuela, 24 Haziran'da 39 saniye arayla şiddetli depremlerle sarsıldı.

7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede can kaybı sayısı artmaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 899'A ULAŞTI

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada felaketteki son rakamları paylaştı.

Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 899'a yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıkladı.

Yetkililer ve gönüllüler tarafından 86 bin 794 aileye insani yardım ulaştırıldığını belirten Rodriguez, 89 geçici çadır kampında 16 bin 892 ailenin misafir edildiğini dile getirdi.

ACİL DURUM DEVAM EDİYOR

Pan Amerikan Sağlık Örgütü, depremlerin ardından sağlık alanındaki çalışmaların kritik aşamaya girdiğini belirterek acil durumun halen devam ettiğini bildirdi.

Örgüt, acil durum kapsamında ihtiyaç duyulan 24 milyon doların şu ana kadar yaklaşık 9 milyon dolarının aktif hale getirildiğini kaydederek, "Müdahale süreci, sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi, istikrarın sağlanması ve erken toparlanma çalışmalarına odaklanan yeni ve kritik aşamaya girdi" açıklamasını yaptı.

Organizasyonun direktörü Jarbas Barbosa, bu büyüklükteki bir felaketin ardından en büyük risklerin genellikle sağlık hizmetlerinin kesintiye uğraması, aşırı kalabalıklaşma, temiz suya erişim ve aşılama süreçleriyle ilgili olduğunu vurguladı.