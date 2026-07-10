Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt: Hakaret etmeden konuşamıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada İran ile ateşkesin sona erdiğini ilan etmiş ve İranlı liderleri 'yalancı, pislik, kötü niyetli, şiddet eğilimli ve hasta insanlar' olarak nitelendirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Trump'ın İranlı liderlere yönelik hakaretlerine hakaretle karşılık vermeyeceğini ifade etti.

"HAKARET ETMEDEN KONUŞAMIYOR"

Pezeşkiyan, "Ellerine çocukların kanı bulaşmış birinden bu tür bir politika dersi almayacağız. Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri. Ağzından çıkan sözler kadar düşünceleri ve üslubu da hakaret içeriyor. Haklarımızı kararlılıkla savunuyoruz" dedi.