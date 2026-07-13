FIFA'dan yeni Dünya Kupası planı: Hedef 64 takım!

2026 Dünya Kupası'nın başından itibaren ABD'nin kayırmacı ve ikiyüzlü tutumuna sağır olan FIFA, turnuva boyunca meydana gelen skandallara çanak tutmasıyla tepkilerin odağındaydı.

Son olarak ise ABD'li oyuncu Florin Balogun'un kırmızı kart cezası, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonuyla ertelenmişti.

Hal böyle olunca istifa çağrılarının yükseldiği FIFA Başkanı Gianni Infantino, koltuğunu bırakmamak için yeni önerilerle gelmeye başladı.

SKANDALLARIN BAŞKANI YİNE BİR ŞEYLER PEŞİNDE

Infantino'nun yeni projesi ise Dünya Kupası'na katılımı büyütmek...

Gianni Infantino, 2030 Dünya Kupası'nın 64 takımla düzenlenmesi ihtimalinin, 2026 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından resmi olarak ele alınacağını duyurdu.

Böyle bir değişiklik hayata geçerse, mevcut plana göre turnuvaya 16 ülke daha dahil edilecek.

"DÜNYA KUPASI'NA KATILIMI 64 TAKIMA ÇIKARALIM"

Infantino, İsviçre medya kuruluşu Bluewin'e verdiği röportajda, "(64 takımlı turnuva) kesinlikle bu Dünya Kupası'ndan sonra ilgili komitelerde incelenecek ve tartışılacak bir konu" dedi. FIFA Başkanı, turnuvanın "sadece Avrupa ve Güney Amerika için değil, tüm dünya için" olduğunu yineledi:

“"Her ulusun Dünya Kupası'na katılma hayalini kurmasına izin verilmelidir. Takımların kalitesinin son derece yüksek olduğunu ve dünyanın her yerinde giderek daha da yükseldiğini görebilirsiniz. Küçük ülkelere Dünya Kupası'na katılma şansı vermezseniz, kendilerini geliştirmeye devam etme motivasyonları eksik kalır.””

2030 TURNUVASI 3 KITAYA YAYILACAK

2030 Dünya Kupası altı ülkenin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilecek. Turnuvanın açılış bölümünde 1930'un ev sahibi Uruguay, 2022 dünya şampiyonu Arjantin ve CONMEBOL'un merkezinin bulunduğu Paraguay birer karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Kalan maçlar ise Fas, Portekiz ve İspanya arasında paylaşılacak. Mevcut 48 takımlı plana göre organizasyonda toplam 101 karşılaşma oynanacak.

Dünya Kupası, 1998 ile 2022 yılları arasında uygulanan 32 takımlı formatın ardından, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 finalleriyle birlikte 48 takımlı yapıya geçmişti.

UEFA BAŞKANI CEFERIN 'KÖTÜ BİR FİKİR' DİYORDU

Nisan ayında UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, öneriyi "kötü bir fikir" olarak nitelendirerek hem Dünya Kupası'na hem de Avrupa elemelerine zarar vereceğini söylemişti.

CONCACAF Başkanı Victor Montagliani de benzer şekilde bunun "pek iyi bir fikir olmadığını" ifade etmişti.

Öte yandan Infantino, bu yıl ilk kez uygulanacak 48 takımlı Dünya Kupası formatının "yüzde 100 başarılı" olduğunu belirtti.

Ancak genişleme kararı daha önce de eleştirilerin hedefi olmuştu.