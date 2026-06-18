Filenin Sultanları Fransa'yı devirdi

Milletler Ligi'nin Ankara etabına 3-0'lık Belçika galibiyetiyle başlayan Filenin Sultanları, haftanın ikinci karşılaşmasında Fransa ile kozlarını paylaştı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk seti ay-yıldızlıların 25-17 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Çekişmeli geçen ikinci sette de hata yapmayan milliler 25-23 ile maçta 2-0 öne geçti.

3-0 KAZANDI

Son seti de 25-20 ile hanesine yazdıran Filenin Sultanları maçı 3-0 kazandı.

TÜRKİYE'NİN 4 GALİBİYETİ BULUNUYOR

Organizasyonda Türkiye'nin 4 galibiyet, 2 mağlubiyeti, Fransa'nın 1 galibiyet, 5 mağlubiyeti bulunuyor.

ALMANYA VE ÇİN İLE MÜCADELE EDECEK

Milliler, ikinci etapta ayrıca Almanya ve Çin ile de mücadele edecek.

Filenin Sultanları, 20 Haziran'da Almanya, 21 Haziran'da ise Çin ile kozlarını paylaşacak.