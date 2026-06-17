Filenin Sultanları maç takvimi: 2026 VNL Ankara 2. hafta maçları

Dünya voleybolunun kalbi, 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da atıyor.

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanında ikinci hafta perdesi, başkentin ev sahipliğinde açılıyor.

Kendi seyircisinin önünde sahaya çıkacak olan Filenin Sultanları, başkentteki bu zorlu seriyi dörtte dört yaparak kayıpsız kapatmayı hedefliyor.

İşte millilerimizin 2. hafta maç programı:

VNL Milletler Ligi maç takvimi 2026

17 Haziran | 19.30 | Türkiye - Belçika

18 Haziran | 19.30 | Türkiye - Fransa

20 Haziran | 19.30 | Türkiye - Almanya

21 Haziran | 19.30 | Türkiye - Çin

Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda?

Bu akşam saat 19.30’da başlayacak olan Türkiye - Belçika karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.