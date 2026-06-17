Filenin Sultanları maç takvimi: 2026 VNL Ankara 2. hafta maçları
2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci hafta müsabakaları, 17 Haziran itibarıyla Ankara’nın ev sahipliğinde başlıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maç takvimi belli oldu.
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Dünya voleybolunun kalbi, 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da atıyor.
FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanında ikinci hafta perdesi, başkentin ev sahipliğinde açılıyor.
Kendi seyircisinin önünde sahaya çıkacak olan Filenin Sultanları, başkentteki bu zorlu seriyi dörtte dört yaparak kayıpsız kapatmayı hedefliyor.
İşte millilerimizin 2. hafta maç programı:
VNL Milletler Ligi maç takvimi 2026
17 Haziran | 19.30 | Türkiye - Belçika
18 Haziran | 19.30 | Türkiye - Fransa
20 Haziran | 19.30 | Türkiye - Almanya
21 Haziran | 19.30 | Türkiye - Çin
Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda?
Bu akşam saat 19.30’da başlayacak olan Türkiye - Belçika karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi