Filipinler'de deprem felaketinin bilançosu ağırlaşıyor

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde günler önce meydana gelen şiddetli depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, felaketin bilançosu da ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin enkaz alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü, can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini açıkladı.

SİVİL SAVUNMA BÜROSU SON VERİLERİ PAYLAŞTI

Yerel basında yer alan haberlere göre, Filipinler Sivil Savunma Bürosu (OCD), 8 Haziran'da meydana gelen depreme ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, deprem nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 61'e yükseldiği belirtilirken, yaralı sayısının 1.221 olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Ayrıca 33 kişinin halen kayıp olduğu ve ekiplerin bu kişilere ulaşabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

SARSINTI BÖLGEYİ ŞİDDETLİ ŞEKİLDE ETKİLEDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin Mindanao Adası'nın güneyindeki Sarangani iline bağlı Soccsksargen bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Merkez üssünün Kablalan ilçesinin yaklaşık 26 kilometre güneybatısı olarak tespit edildiği deprem, 7,8 büyüklüğünde ölçüldü. Yerin 55,2 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, geniş bir alanda hissedildi ve bölgede büyük paniğe yol açtı.

Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanırken, bazı yerleşim yerlerinde binalar ağır hasar gördü, altyapı sistemlerinde ciddi aksaklıklar meydana geldi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Afetin ardından bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, yıkılan veya ağır hasar alan yapılarda çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, özellikle ulaşımın güç olduğu kırsal bölgelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve bazı yerleşim alanlarından yeni bilgilerin gelmeye devam ettiğini belirtiyor.

Depremden etkilenen binlerce kişi geçici barınma merkezlerine yerleştirilirken, hükümetin bölgeye insani yardım ve acil ihtiyaç malzemeleri sevkiyatını artırdığı kaydedildi.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'NDE YER ALIYOR

Dünyanın en aktif sismik kuşaklarından biri olarak kabul edilen ve "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem ile volkan kuşağında bulunan Filipinler, sık sık yıkıcı doğal afetlerle karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlar, bölgenin çok sayıda tektonik levhanın kesişim noktasında yer alması nedeniyle büyük depremlerin kaçınılmaz olduğunu belirtirken, son felaketin ülkenin deprem hazırlıkları ve afet yönetimi kapasitesi konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekiyor.