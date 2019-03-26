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Filistinli liderlere suikast çağrısı

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev,Hamas ve İsami Cihad hareketi liderlerine karşı suikast düzenlenmesini istedi.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 03:08..
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Filistinli liderlere suikast çağrısı

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Gazze Şeridi'nden atılan roketin başkent Tel Aviv'de bir eve isabet etmesinin ardından Hamas ve İsami Cihad hareketi liderlerine karşı suikast düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki güç dengesine ilişkin herhangi bir soru işaretinin söz konusu olmadığını söyleyen Regev, "Kimin daha güçlü olduğu sorusunun cevabı çok açık. Terör yuvalarını boşaltmaları bile bu sefer onlara (Gazze'deki Filistinli gruplar) bir fayda sağlamayacak. Onları her yerde yakalayacağız." dedi.

Filistinli liderlere suikast çağrısı

SUİKASTLAR BAŞLADI

Regev, İsrail'in yeniden Gazze'deki Filistinli liderlere yönelik suikastlara başlaması gerektiğini savunarak, "Ne zaman ki Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad liderleri hedef alındıklarını hissederler ancak o zaman bize karşı farklı davranırlar." diye konuştu.

Filistinli liderlere suikast çağrısı

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Regev, daha önce de benzer çağrılar yapmıştı.
Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.
Bunun üzerine İsrail yönetimi, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmıştı.

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