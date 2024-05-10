A101'de lüks ayakkabı indirimi! Alexander McQueen modelleri geldi: İnanılmaz fiyatlar... Lüks alışveriş tutkunlarını sevindirecek bir adım atan A101, Alexander McQueen marka erkek ayakkabısı modellerini satışa sundu. Normalde 27 bin lirayı bulan ayakkabı çeşitleri, inanılmaz bir fiyat etiketi aldı.

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Şıklık ve kalite denilince akıllara gelen ilk marka Alexander Mcqueen markasıdır.

İngiliz moda tasarımcısı olan Alexander Mcqueen, modaya yön vererek kendi markasını yaratmıştır.

Günümüzde oldukça popüler olan ve lüks mağazalarda satılan bu ayakkabı modelleri, uygun fiyata A101'e geliyor.

Siyah, siyah beyaz ve siyah kırmızı olmak üzere 3 model raflarda yerini alırken, cazip fiyat etiketi de dikkat çekiyor.

Mağazasında 27 bin lirayı bulan ayakkabıların fiyatı A101'de ciddi bir indirimle satışta.

İşte A101 aldın aldın Alexander McQueen modelleri...