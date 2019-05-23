Filyos Limanı’nda çalışmalar sürüyor

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in döneminden itibaren yapılması istenen, ancak bir türlü hayata geçirilemeyen projenin çalışmaları hızlandı.

Proje; “Anadolu’da Genel Üretim Raporu” doğrultusunda planlandı ve inşasına başlandı.

25 MİLYON TON KAPASİTELİ OLACAK

23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.

2020'DE TAMAMLANACAK

Alt yapı liman inşaatının yüzde 80’e geldiği bölgede 2020 yılında liman inşaatının tamamlanması bekleniyor.