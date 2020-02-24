Fındık, tedavi için Ankara'ya götürüldü

PKK bombasıyla yaralanan Suriyeli çocuk: Bizden ne istiyorlar

1 Çin, Uygur Türklerine yardımları kesti Koronavirüsle mücadele eden Çin yönetimi, Uygur Türklerine yardım gönderilmesine izin vermiyor.

2 Fransa'da kadın imam cuma namazı kıldırdı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Fransa İslamı" planı kapsamında, kadın imam başkent Paris'te cuma namazı kıldırdı.

3 650 kiloluk boğa otomobil fiyatına alıcı buldu Artvin ve yöresinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan 7 yaşında, 650 kilo ağırlığındaki 'Rasgow’ isimli boğa, sahibi tarafından 45 bin liraya satıldı.

4 20 yıl sonra Kadıköy'de kaybeden kadro Ezeli rakibi Galatasaray'a tam 20 yıl sonra sahasında yenilen Fenerbahçe'de maç boyunca dökülen futbolcular, taraftarların tepkisini topladı.

5 Küçükçekmece'de, kadın kocasını bıçakla yaraladı Bir kadın ile kocası arasında çıkan tartışmada, kadın mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçaklayarak yaraladı. Kadın gözaltına alınırken, kocası hastaneye kaldırıldı.

6 İran'dan gelen son uçak havalimanına indi Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koranavirüsün son olarak İran'da görülmesi sonucu, İran- Türkiye seferleri geçici süreliğine iptal edildi.