Fındık, tedavi için Ankara'ya götürüldü

Tokat'ta Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun müdürü ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri erkek yavru köpek, ilgi odağı olmuştu.
Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği, sosyal medyada da oldukça dikkat çeken 'Fındık' adlı köpek, geçen hafta perşembe günü rahatsızlandı.
TEDAVİ İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
'Fındık'ı Turhal Belediyesi veterineri kontrol edip, ilaç verdi. Fakat dün hayvanın durumunun kötüye gitmesi üzerine okul yetkilileri, durumu Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine haber verdi.
Veteriner hekimin kontrolünün ardından 'Fındık', Turhal Belediyesi'ne ait bir araç ile Ankara'da bulunan özel bir kliniğe gönderildi.