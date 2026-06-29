Fırına birkaç yaprak nane atın, etkisine şaşırın: Günlerce etkili

Mutfakta istenmeyen kokular, sıcak günlerde daha çok oluşabilir.

Ağır yemek kokularını gidermek için farklı yöntemler deneyenler arasında doğal bir detay dikkatleri çekti.

Yöntem oldukça basit.

Fırın kapalı ve soğukken içine bir tabak veya küçük bir kase içerisinde birkaç dal taze nane bırakılıyor.

Nane yapraklarının içerdiği doğal aromatik yağlar zamanla çevreye hoş bir koku yayarak mutfaktaki istenmeyen kokuların baskılanmasına yardımcı oluyor.

Doğal koku giderici

Nane, ferahlatıcı kokusuyla bilinen aromatik bitkiler arasında yer alıyor. Bu nedenle mutfakta doğal bir koku dengeleyici olarak kullanılabiliyor.

Özellikle fırın temizlendikten sonra içine birkaç dal nane bırakılması, cihazın iç kısmının daha uzun süre ferah kokmasına katkı sağlayabiliyor.