Flavio Cobolli, Fransa Açık'ta yarı finale çıktı
Fransa Açık'ta, tek erkeklerde 10 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli yarı finale yükseldi.
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde İtalyan Flavio Cobolli yarı finale yükseldi.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Kanadalı raket Felix Auger-Aliassime ile 10 numaralı seribaşı İtalyan Flavio Cobolli karşı karşıya geldi.
3-1'LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ
İtalyan raket, Kanadalı rakibini 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Cobolli, yarı finalde Matteo Berrettini-Matteo Arnaldi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)