Florentino Perez yeniden Real Madrid başkanı seçildi
İspanya La Liga'da Real Madrid'in başkanlık seçiminde sonuçlar belli oldu. Kulübün başkanı Florentino Perez, oyların yüzde 68,6'sını alarak bir kez daha başkan seçildi.
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Real Madrid Kulübü'nde merakla beklenen başkanlık seçimi tamamlandı.
Mevcut başkan Florentino Perez, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak bir kez daha başkanlık koltuğuna oturmayı başardı.
BÜYÜK FARK İLE KAZANDI
Sandıkların açılması ve oyların sayılmasının ardından rakiplerine üstünlük kuran Perez, genel kurul üyelerinin oylarının yüzde 68,6'sını alarak yeniden başkan seçildi.
Seçim yarışında karşısına çıkan Enrique Riquelme'yi büyük bir oy farkıyla geride bıraktı.
JOSE MOURINHO VAADİNDE BULUNMUŞTU
Florentino Perez, kazanması halinde teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'nun, defans hattı için ise Ibrahima Konate'nin transfer edileceğini söylemişti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi