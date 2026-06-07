Florentino Perez yeniden Real Madrid başkanı seçildi

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Real Madrid Kulübü'nde merakla beklenen başkanlık seçimi tamamlandı.

Mevcut başkan Florentino Perez, delegelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak bir kez daha başkanlık koltuğuna oturmayı başardı.

BÜYÜK FARK İLE KAZANDI

Sandıkların açılması ve oyların sayılmasının ardından rakiplerine üstünlük kuran Perez, genel kurul üyelerinin oylarının yüzde 68,6'sını alarak yeniden başkan seçildi.

Seçim yarışında karşısına çıkan Enrique Riquelme'yi büyük bir oy farkıyla geride bıraktı.

JOSE MOURINHO VAADİNDE BULUNMUŞTU

Florentino Perez, kazanması halinde teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho'nun, defans hattı için ise Ibrahima Konate'nin transfer edileceğini söylemişti.